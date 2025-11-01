Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Stadyumu trafik ışıkları önünde, 21 yaşındaki Orhan Tatlısöz, 66 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JP 629 plakalı araçla, kırmızı ışıkta duran 19 yaşındaki Coşkun Tast Ateş’in kullandığı PH 915 plakalı araca arkadan çarptı.

Bugün saat 00.30 sıralarında ise Girne’de Mersin Caddesi üzerinde, 37 yaşındaki Gül Uğur Çetin, 134 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZM 494 plakalı araçla, karşı yönden gelen 38 yaşındaki Ferhat Acin’in kullandığı PK 760 plakalı aracın sağ kısmına çarptı.

Kazalara karışan Orhan Tatlısöz ve Gül Uğur Çetin aleyhinde, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.