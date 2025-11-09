AKSA Süper Lig

Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0 – 1

Yeniboğaziçi – A. Yeşilova: 1 – 2

K.Kaymaklı – Çetinkaya: 1 – 2

Özekmekçi istifa etti
Özekmekçi istifa etti
İçeriği Görüntüle

Mesarya – Karşıyaka: 0 – 2

Yenicami – Doğan T. Birliği: 2 – 2

Esentepe – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3

Lefke – Cihangir: 0 – 1

Dumlupınar – Mormenekşe: 4 – 1

AKSA Birinci Lig

Türk Ocağı – Binatlı: 2 – 1

A. Kozanköy – Düzkaya: 2 – 1

K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği: 2 – 4

Yalova – Lapta: 0 – 0

Hamitköy – Göçmenköy: 1 – 4

Baf Ülkü Yurdu – Maraş: 2 – 5

S. Geçitkale – Aslanköy: 1 – 3

M. H. Yılmazköy – Değirmenlik: 2 – 1