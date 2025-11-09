AKSA Süper Lig
Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0 – 1
Yeniboğaziçi – A. Yeşilova: 1 – 2
K.Kaymaklı – Çetinkaya: 1 – 2
Mesarya – Karşıyaka: 0 – 2
Yenicami – Doğan T. Birliği: 2 – 2
Esentepe – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3
Lefke – Cihangir: 0 – 1
Dumlupınar – Mormenekşe: 4 – 1
AKSA Birinci Lig
Türk Ocağı – Binatlı: 2 – 1
A. Kozanköy – Düzkaya: 2 – 1
K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği: 2 – 4
Yalova – Lapta: 0 – 0
Hamitköy – Göçmenköy: 1 – 4
Baf Ülkü Yurdu – Maraş: 2 – 5
S. Geçitkale – Aslanköy: 1 – 3
M. H. Yılmazköy – Değirmenlik: 2 – 1