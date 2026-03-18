Güneşköy’de elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında narenciye bahçesi zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, elektrik trafosunda oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, trafo yakınında bulunan narenciye bahçesi içerisindeki kuru otlar ile 3 narenciye ağacı ve bir zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.