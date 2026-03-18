Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Telsim U11 ve U13 Milli Takım seçmesi 15 Mart 2026 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

11 yaş altı KKTC Badminton Milli Takım seçmesi sabah seansında saat 09.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile saat 12.00’da ödül töreni ile sona ererken hemen ardından 11.30 da başlayan 13 yaş altı KKTC Milli Tk. Seçmesi de 16.30 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

11 yaş altında Tekler Kategorisi’nde Lefkoşa Badminton Kulübü adına erkeklerde yarışan Güney Serinyürek ve kızlarda yarışan Serin Önet şampiyon oldu.

Çift Erkekler kategorisinde yarışan Cesur E. Denerel ve Güney Serinyürek şampiyon olmayı başarırken, çift kızlarda Alya Dinçer-Irmak Servet çifti ile karışık çiftlerde mücadele eden Cesur E. Denerel ile Irmak Servet çifti turnuvada şampiyon oldular.

13 yaş altında ise Tekler Kategorisi’nde N&F Cyprus Sport Akademi adına kızlarda yarışan Liza Tugberk ve Dünya Spor Kulübü adına yarışan Metin Açıkal şampiyon oldu.

Çift Erkekler kategorisinde yarışan Hasan Günsel ve Uraz Oyal şampiyon olmayı başarırken, çift kızlarda Ayza Yıldız ve Liza Tuğberk çifti ile karışık çiftlerde mücadele eden Metin Açıkal ile Ayza Yıldız çifti turnuvada şampiyon oldular.

Telsim 11 ve 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası sonuçları şöyle;

U11 SONUÇLAR:

Tek Kızlar:

1. Serin Önet

2. Ela Ayan

3. Meryem A. Fahrioğlu

3. Alya Dincer

Tek Erkekler:

1. Güney Serinyürek

2. Caner Talat

3. Metin Gök

3. Ahmet Gümüşay

Çift Kadınlar:

1. Alya Dincer – Irmak Servet

Çift Erkekler:

1. Güney Serinyürek-Cesur E. Denerel

2. Can Günsel–Ahmet Gümüşay

Karışık Çiftler:

1. Cesur E. Denerel-Irmak Servet

2. Metin Gök– Miray Çalıkuşu

3. Caner Talat – Ela Ayan

U13 SONUÇLAR:

Tek Kızlar:

1- Liza Tuğberk

2- Songül Öksüzer

3- Öykü E. Tanrıkulu

3- Melike Güven

Tek.Erkekler:

1-.Metin Açıkal

2- Hüseyin Özdengiz

3- Alas Dincer

3-.Hasan Günsel

Çift Kızlar:

1- Ayza Yıldız - Liza Tuğberk

2- Ela İnce - Melike Güven

3- Nil Dural - Öykü E. Tanrıkulu

Çift Erkekler:

1- Hasan Günsel-Uraz Oyal

2- Toprak Servet-Alas Dincer

3- Yusufcan Alp-Rüzgar Kudret

3- Ahmet Şahoğulları-Ataberk Direk

Karışık Çiftler:

1- Metin Açıkal-Ayza Yıldız

2- Yusufcan Alp-Almira Sözeri

3- Hüseyin Özdengiz-Songül Öksüzer

3- Raya Dalay-Rüzgar Kudret