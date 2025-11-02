AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya – Esentepe: 1 – 3
Cihangir – Mesarya: 4 – 1
Mormenekşe – Lefke: 1 – 1
A. Yeşilova – Gönyeli: 1 – 1
Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı:0 – 0
C. B. G. Gücü – Yenicami: 2 – 2
Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 6 – 3
3 Kasım Pazartesi (19.00)
Mete Adanır Stadı.: Doğan T. Birliği – Dumlupınar (Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG
Göçmenköy – S. Geçitkale: 1 – 2
DND L. G. Birliği – A. Kozanköy: 1 – 1
Maraş – K. Karadeniz 61: 7 – 0
Aslanköy – M. H. Yılmazköy: 5 – 0
Binatlı – Hamitköy: 1 – 1
Düzkaya – Türk Ocağı: 2 – 0
Değirmenlik – Yalova: 2 – 2
Lapta – Baf Ülkü Yurdu:0 – 3