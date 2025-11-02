AKSA SÜPER LİG

Çetinkaya – Esentepe: 1 – 3

Cihangir – Mesarya: 4 – 1

Mormenekşe – Lefke: 1 – 1

A. Yeşilova – Gönyeli: 1 – 1

Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı:0 – 0

C. B. G. Gücü – Yenicami: 2 – 2

Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 6 – 3

3 Kasım Pazartesi (19.00)

Mete Adanır Stadı.: Doğan T. Birliği – Dumlupınar (Kerem Eran)

AKSA BİRİNCİ LİG

Göçmenköy – S. Geçitkale: 1 – 2

DND L. G. Birliği – A. Kozanköy: 1 – 1

Maraş – K. Karadeniz 61: 7 – 0

Aslanköy – M. H. Yılmazköy: 5 – 0

Binatlı – Hamitköy: 1 – 1

Düzkaya – Türk Ocağı: 2 – 0

Değirmenlik – Yalova: 2 – 2

Lapta – Baf Ülkü Yurdu:0 – 3