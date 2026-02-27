Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u elediği eşleşmeye damgasını vuran Barış Alper Yılmaz, İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Devler Ligi'nde gösterdiği performansla değerini artıran Barış Alper Yılmaz'a Juventus dışında Inter ve Napoli de talip oldu.

İstanbul'daki tarihi 5-2'lik zaferde pay sahibi olan, rövanşta ise 1 gol ve 1 asistle oynayan Barış Alper'i sezon başında Suudi Arabistan'ın Neom takımı istemiş ve yıldız futbolcu için 35 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı, ligde üst üste 4. şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcuyu satmaya yanaşmadı ve gelinen noktada yönetim ve teknik heyetin haklılığı ortaya çıktı.