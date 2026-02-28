Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın, Orta Doğu’daki gerilimin hızla tırmanmasının ardından “Estia” planını devreye koyduğu bildirildi.

“Philenews” haber sitesi, Rum Dışişleri Bakanlığından yapılan resmî açıklamaya dayanarak, bakanlık kriz yönetim ekibinin bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından “Estia” planını devreye koymaya karar verdiğini açıkladı.

Kararın “Kıbrıs Cumhuriyeti” toprakları üzerinden, kriz bölgelerinden üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve ülkelerine geri gönderilmesi ihtiyacıyla ilgili konuları içerdiği belirtilirken, Rum Yönetimi’nin diplomatik misyonlarının bölgede bulunan Kıbrıs vatandaşlarıyla alakalı olarak, sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

“Estia” isimli özel ulusal planın, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın acil durum veya kriz halinde, vatandaşların kriz bölgelerinden (geniş Orta Doğu bölgesinden) Güney Kıbrıs üzerinden güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla devreye konulan planı olduğu da kaydedildi.

- Kombos

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise konuyla ilgili olarak “X” platformundan yaptığı paylaşımda, bölgedeki durumun tırmanmasını yakından takip ettiklerini ve sahadaki büyükelçilikleriyle sürekli temas içerisinde olduklarını ifade etti.

Bölgedeki durum yüzünden “Estia” planını devreye koyduklarını belirten Kombos, buna paralel olarak Rum Dışişleri Bakanlığına bağlı kriz yönetimi dairesinin aktif durumda olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak durumu yönetmeye hazır olduğunu da söyledi.

- Palmas

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında Savunma Bakanlığı'nın hazır olduğunu ve bölgede yaşanan son olaylar ışığında tüm gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

Palmas bir soruya karşılık, bu gibi durumlarda öngörülen tüm gerekli önlemleri aldıklarını yineledi.

- Durumdan uçuşlar da etkilendi

ABD ve İsrail’in, İran'a operasyona başlatmasından uçuşların etkilendiği kaydedilirken, Larnaka ile İsrail arasındaki tüm uçuşların iptal edildiği, Baf’ta ise Air Haifa ile Ryan Air’in Amman uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.