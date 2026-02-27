Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen Disiplin Kurulu KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-13/2025-2026 sayılı karar ile Disiplin Kuruluna sevk edilen hususları görüşüp aşağıdaki şekilde karar verdi;

21.02.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Değirmenlik SK karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle Aslanköy GSD KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi ve 53. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Aslanköy GSD kurulumuza yazılı savunma vererek; Kulübün ilk kez böyle olaylar ile anıldığını ve yaşanan olaylardan dolayı özür dilediklerini iletmiştir. Hakem, gözlemci raporları kurulumuz tarafından incelenmiştir. Hakem ve gözlemci raporlarından tespit edildiği üzere; Değirmenlik takımın penaltıdan bulduğu gol sonrasında saha içinde olaylar yaşanmış ve ev sahibi takım seyircileri ve yöneticileri sahaya girerek hakem ekibine ve rakip takım oyuncularına saldırıda bulunarak yabancı madde attıkları tespit edilmiştir. Keza konu olaylar yatıştırıldıktan sonra tekrardan saha olayları yaşandığı cihetle hakemlerin soyunma odasına gitmeleri gerektiği yine raporlardan anlaşılmaktadır.

Yaptığımız değerlendirme neticesinde, maçta yaşanan saha olayları ve kötü tezahüratlar sebebiyle Aslanköy GSD’nin Disiplin Talimatının 52. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın a, c ve g bendelerini ihlal ettiğine bulgu yaparak, yaşanan saha olaylarının vahameti de göz önünde bulundurularak Aslanköy GSD’nin Disiplin Talimatının 52. Maddesi’nin 4. Fıkrası uyarınca 1 (Bir) müsabaka saha kapatma cezası verilmesine oy birliği ile karar veririz.

3) 21.02.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Değirmenlik SK karşılaşmasında raporlar kapsamında Aslanköy GSD’nin kulüp başkanı Gürkan Onalt KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Aslanköy GSD başkanı kurulumuza yazılı savunma vererek; özür dilediklerini iletmiştir. Hakem, gözlemci raporları Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Hakem ve gözlemci raporlarından tespit edildiği üzere; Aslanköy GSD Başkanı Gürkan Onalt’ın hakem odasına giderken hakemlere küfür ettiği raporlardan tespit edilmiştir. Yaptığımız değerlendirme neticesinde, Aslanköy GSD Başkanı Gürkan Onalt’a Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesinin 1. Fıkrasını b bendi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar veririz.

4) 21.02.2026 tarihinde, Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Değirmenlik SK AKSA 1. Lig müsabakasında meydana gelen olaylar sırasında, rakip takım oyuncusuna yumruk atmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Aslanköy GSD futbolcusu Hüseyin Kasaboğlu’na, DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) Aslanköy GSD’nin yöneticisi Hasan Denizalp’ın sosyal medyada KTFF mensuplarına sarf etmiş olduğu sözleri içeren paylaşımı sebebiyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 37. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Kurulumuz meseleye dair Hasan Denizalp’ın sosyal medyada KTFF mensuplarına sarf etmiş olduğu sözleri içeren paylaşımını incelemiş ve Hasan Denizalp’in sosyal medya hesabından KTFF mensuplarına küfür ettiği tespit edilmiştir. Yaptığımız değerlendirme neticesinde, Aslanköy GSD’nin 4555 lisans numaralı yöneticisi Hasan Denizalp’ın Disiplin Talimatının 37. Maddesi kapsamından 14 gün hak mahrumiyeti verilmesine oybirliği ile karar veririz.