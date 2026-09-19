AKSA SÜPER LİG

DÜN

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 4 - 0

BUGÜN(Saat 16.30)

Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Dumlupınar(Kerem Eran)

Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – Aslanköy (Ali Özer)

20 Eylül Pazar (Saat 16.30)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Yenicami (İsmail Ercan)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Değirmenlik – K. Kaymaklı(Burak Mandıralı)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu(Zekai Töre)

21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)

M. Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü(Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN (Saat 16.30)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Türk Ocağı: (Şakir Azizoğlu)

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Lefke: (İbrahim Katmer)

Alsancak M. Hidayet Çağlar Stadı Karaoğlanoğlu – Gönyeli (Mustafa Torun)

Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan - Göçmenköy (Fatih Bardakçıoğlu)

20 Eylül Pazar (Saat 16.30)

Trabzonspor’dan Thomas Reis’le 2 yıllık anlaşma
Trabzonspor’dan Thomas Reis’le 2 yıllık anlaşma
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İskele Cumhuriyet Stadı DND L. G. Birliği – Lapta (Evren Karademir)

Maraş Necip H. Kartal Stadı Maraş – Çello Dikmen Gücü(Ferhat Tuna)

Yılmazköy M. Üçöz Stadı M. H. Yılmazköy – Mormenekşe(Abdullah Genç)