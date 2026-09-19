AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 4 - 0
BUGÜN(Saat 16.30)
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Dumlupınar(Kerem Eran)
Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – Aslanköy (Ali Özer)
20 Eylül Pazar (Saat 16.30)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Yenicami (İsmail Ercan)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Değirmenlik – K. Kaymaklı(Burak Mandıralı)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka - Baf Ülkü Yurdu(Zekai Töre)
21 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
M. Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – C. B Gençlik Gücü(Turgay Misk)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN (Saat 16.30)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Türk Ocağı: (Şakir Azizoğlu)
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Lefke: (İbrahim Katmer)
Alsancak M. Hidayet Çağlar Stadı Karaoğlanoğlu – Gönyeli (Mustafa Torun)
Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan - Göçmenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
20 Eylül Pazar (Saat 16.30)
İskele Cumhuriyet Stadı DND L. G. Birliği – Lapta (Evren Karademir)
Maraş Necip H. Kartal Stadı Maraş – Çello Dikmen Gücü(Ferhat Tuna)
Yılmazköy M. Üçöz Stadı M. H. Yılmazköy – Mormenekşe(Abdullah Genç)