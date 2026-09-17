Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına düzenlenen Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası, yedi yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriliyor.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen ve uzun yıllar boyunca bankalar arası dayanışmaya, bankacılık sektörü çalışanları arasındaki iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, son olarak 2019 yılında oynanmış ve pandemi döneminde organizasyona ara verilmişti.

Ülkemizin en prestijli anı turnuvalarından biri olarak gösterilen Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubu’nda Creditwest Bank ile Kalkınma Bankası karşılaştı.

Taşkınköy Halı Sahasında oynanan Creditwest Bank – Kalkınma Bankası maçını Hasip Koçyiğit yönetti. Creditwest Bank üstünlüğüne geçen maç fair play çerçevesinde oynanırken, Creditwest Bank maçı 6 – 1 kazandı.

Creditwest Bank’ı galibiyete götüren golleri Hasan Tavukcu 2, İsmayıl Güvenateş, Doğukan Işık Yüzüak 2 ve Özdemir İkizer’in golleriyle maçı 6 – 1 kazandı. Kalkınma Bankası’nın golünü Hasan Uysal attı.