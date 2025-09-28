AKSA SÜPER LİG

DÜN

Çetinkaya – Mormenekşe: 3 – 0

Esentepe – Lefke 1 – 2

K. Kaymaklı – DTB: 0 – 2

A. Yeşilova – Karşıyaka: 3 – 3

BUGÜN (SAAT 16.30)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Mustafa Öztuğay)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami (Evren Karademir)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Dumlupınar (Hakan Ünal)

29 EYLÜL PAZARTESİ (SAAT 19.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir (Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

DÜN

Değirmenlik – Binatlı: 0 – 0

M. H. Yılmazköy – Maraş: 2 – 0

S. Geçitkale – K. Karadeniz 61: 1 – 2

Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı: 1 – 1

BUGÜN (SAAT 16.30)

Cihangir Stadı: Aslanköy – Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Düzkaya (İsmail Ercan)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – DND L. G. Birliği (İbrahim Katmer)

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – A. Kozanköy (Ali Özer)