AKSA Süper Lig

BUGÜN

Çetinkaya –Mesarya: 2 – 2

Cihangir – C.B. Gençlik Gücü: 1 – 1

Mormenekşe – Doğan T. Birliği: 2 – 4

Karşıyaka – Yenicami: 2 – 1

30 KASIM PAZAR –(14.00)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Lefke (Turgay Misk)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Esentepe (Kerem Eran)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

M. H. Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova – Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)

Cemre Piro menisküs ameliyatı oldu
AKSA Birinci Lig

BUGÜN

Düzkaya – DND L. Gençler Birliği: 3 – 3

Binatlı – Maraş: 3 – 1

Aslanköy – Atoll Kozanköy: 2 – 1

M. H. Yılmazköy – Baf Ü.Yurdu: 1 – 3

30 KASIM PAZAR (14.00)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – S. Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Kaplıca Karadeniz 61 (Abdullah Genç)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Hamitköy (Şahin Coşkun)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Türk Ocağı (Serkan Özdenkci)