AKSA Süper Lig
BUGÜN
Çetinkaya –Mesarya: 2 – 2
Cihangir – C.B. Gençlik Gücü: 1 – 1
Mormenekşe – Doğan T. Birliği: 2 – 4
Karşıyaka – Yenicami: 2 – 1
30 KASIM PAZAR –(14.00)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Lefke (Turgay Misk)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Esentepe (Kerem Eran)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)
M. H. Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova – Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)
AKSA Birinci Lig
BUGÜN
Düzkaya – DND L. Gençler Birliği: 3 – 3
Binatlı – Maraş: 3 – 1
Aslanköy – Atoll Kozanköy: 2 – 1
M. H. Yılmazköy – Baf Ü.Yurdu: 1 – 3
30 KASIM PAZAR (14.00)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – S. Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Kaplıca Karadeniz 61 (Abdullah Genç)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Hamitköy (Şahin Coşkun)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Türk Ocağı (Serkan Özdenkci)