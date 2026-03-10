KTFF Soruşturma Merci Av. Arzu İzveren Numan başkanlığında yaptığı toplantıda Aslanköy – Yalova maçı sonunda yaşanan olaylar nedeniyle aşağıda yazılı sevk kararlarını aldı

1) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle Aslanköy GSD’nin ve Yalova SK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

2) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Aslanköy GSD’nin 120490 lisans numaralı futbolcusu Berkay Kalakcı’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

3) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Aslanköy GSD’nin 101063 lisans numaralı futbolcusu Hasan Celil Evren’in KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

4) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Yalova SK’nın 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan’ın KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

5) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Yalova SK’nın 105726 lisans numaralı futbolcusu İbrahim Çağoğlu’nun KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

6) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Yalova SK’nın 113428 lisans numaralı futbolcusu Aydın Gül’ün KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

7) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Yalova SK’nın 109272 lisans numaralı futbolcusu Selçuk Dilik’in KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

8) 08.03.2026 tarihinde AKSA 1.Lig’de 24390 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK karşılaşmasında raporlar ve görüntüler kapsamında Yalova SK’nın 1776 lisans numaralı yöneticisi Murat Aslan’ın KTFF Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.