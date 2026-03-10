AKSA SÜPER LİG 21. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 21. Haftası tamamlandı. Cihangir haftayı lider olarak tamamladı.

Süper Lig’de hafta lider başlayan C.B Gençlik Gücü evinde Dumlupınar’a yenilmesi sonrasında Cihangir konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni mağlup etmesiyle ligin yeni lideri Cihangir oldu.

Zirve takipçisi Doğan Türk Birliği konuk ettiği Lefke’yi mağlup ederek zirve için iddiasını sürdürürken Lefke takımı ise play-out tehlikesini iyice hissetmeye başladı.

İkinci devreyle birlikte çıkışa geçen Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Çetinkaya’yı farklı mağlup ederek ikinci devrede oynadığı 6’ncı maçın 5’incisini kazanmış oldu. Çetinkaya ise istikrarsız gidişatını sürdürerek 6. sırada kalırken play-out hattıyla arasındaki puan farkının azalmasıyla sıkıntılı sürece girmiş oldu.

Yeşilova takımı ise konuk ettiği orta sıralardaki K.Kaymaklı’yı yenerek yukarıya tırmanırken, K.Kaymaklı’nın ikinci devredeki düşüşü sürdü ve 9. Sıraya gerileyerek o da play-out sancısı yaşamaya başladı.

İkinci devreye kötü başlayan takımlardan olan Esentepe ise konuk olduğu çıkıştaki Yenicami’yi evide mağlup ederek derin bir nefes aldı. Yenicami ise play-out hattı dışına çıkma fırsatını kaçırdı.

Haftanın önemli maçlarından biri olan Karşıyaka – Gönyeli mücadelesi beraberlikle sonuçlandı ve takımlar birer puanla yetindiler. Play-out hattının iki ekibi Mormenekşe ile Mesarya takımları arasındaki maçta Mesarya son anda yediği golle 1 puanla yetinmek zorunda kalarak galibiyet serisi sona ererken, Mormenekşe de evinde kaybetmemeyi sürdürdü.

Süper Ligin 21. Haftasında oynanan 8 maçın 4 maçını ev sahibi takımlar, 2 maçı da deplasman takımları kazanırken, bu hafta 2 de beraberlik çıktı.

Yirmibirinci haftada fileler 25 kez havalanırken, maç başına düşen gol ortalaması 3.1 oldu.

Atılan 25 golün 8’i yerli futbolculardan gelirken, 17 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında Cihangir’den Meye bu hafta attığı bir golle gol sayısını 19 yaparak zirvedeki yerini korurken, ilk devrenin gol krallı MTG’den Papa Demba 5 hafta sonra iki gol birden atarak gol sayısını 17 yaparak yeniden gol krallığı yarışına dahil oldu.

Bu hafta hakemler 4 kez penaltı düdüğü çalarken, 31 sarı kart ve bir de kırmızı kart gösterdiler.

Haftanın Takımı: Dumlupınar

Dumlupınar takımı konuk olduğu Gençlik Gücü karşısında son 40 dakika 10 kişi oynadığı maçı uzatmalarda bulduğu golle kazanarak rakibini liderlik koltuğundan etti

Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan(Doğan Türk Birliği)

Zirve yarışında olan Doğan Türk Birliği’nin deneyimli teknik direktörü Caner Oshan konuk ettikleri Lefke karşısında iyi bir takım kurulumu yaparak etkiliğ futbolla rakibini farklı mağlup ederek takımının yarışa devam etmesini sağladı.

Haftanın Futbolcusu: Mustafa Salk (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği takımın genç ve başarılı futbolcusu Lefke karşısında alınan farklı galibiyette gerek attığı gol gerekse maç boyunca yaptığı olumlu işlerle galibiyette önemli paya sahipti.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (CB Gençlik Gücü-Dumlupınar)

Haftanın zorlu maçının orta hakemliğini yapan Osman Özpaşa maç boyunca doğru düdükler çalarak ve verdiği kırmızı kartta da haklı olmasıyla haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası

Mustafa Erendağ (Dumlupınar), Kaya Bahadır (Esentepe), Papa Demba (Mağusa Türk Gücü), Miracle Nworsia(Mesarya)

Haftanın Onbiri:

Ali Karal(Esentepe), Emre (DTB), Olcay(Dumlupınar), Nevzat(MTG), Hasan (Cihangir), Mert(A.Yeşilova), Erhun(DTB), Osman(Dumlupınar), Ebuka(Cihangir), Jonathan Weston (Yeşilova), Lukman(Esentepe)

Aksa Süper Lig 21. Hafta sonuçları

Doğan T. Birliği – Lefke: 3 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar: 0 – 1

Karşıyaka – Gönyeli: 2 – 2

Yenicami – Esentepe: 1 – 3

Cihangir – Yeniboğaziçi: 2 – 0

Mağusa T. Gücü – Çetinkaya: 4 – 0

A. Yeşilova – K. Kaymaklı: 2 – 1

Mormenekşe – Mesarya: 2 – 2

Aksa Süper Lig 22. Hafta programı

Gönyeli – A.Yeşilova

Dumlupınar – Doğan T. Birliği

Yenicami – C.B Gençlik Gücü

Esentepe – Çetinkaya

Yeniboğaziçi – Karşıyaka

K.Kaymaklı – MTG

Lefke – Mormenekşe

Mesarya - Cihangir

AKSA Süper Lig Puan Tablosu