Tedbir amaçlı kapatılan Metehan Sınır Kapısı ile Metehan çemberi arasındaki yol, yeniden trafiğe açıldı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Lefkoşa'da Metehan gölgesindeki Millet Bahçesinin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında eski bir mühimmat bulunması üzerine bölgede polis ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

Mühimmatın polis bomba imha ekibi tarafından imha edilmesi öncesinde tedbir amaçlı olarak Metehan sınır kapısı ile Metehan Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatılmıştır. Bomba İmha ekipleri tarafından mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından yol yeniden trafik akışına açılmıştır.”