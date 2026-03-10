Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi'nde 2025-2026 Futbol Sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ile kulüp temsilcileri yer aldı. Ligde ilk hafta maçları 14-15 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

1.haftanın maçları şöyle;

1.GRUP

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK

Binatlı YSK - Yalova SK

Lefke TSK - Gayretköy GSK

Alayköy Gençlik SK - Yenikent Perçinci SK

M. Hacıali Yılmazköy SK (BAY)

2.GRUP

Girne Halk Evi SK - Alsancak Yeşilova SK

Ağırdağ Boğaz TSK - Karaoğlanoğlu SK

Çello Dikmen Gücü SK - Düzkaya KOSK

Doğan Türk Birliği - Lapta TBSK

Türk Ocağı Limasol SK (BAY)

3.GRUP

Akdeniz Spor Birliği - Göçmenköy İYSK

Küçük Kaymaklı TSK - Yenicami AK

Hamitköy ŞHSK - Değirmenlik SK

Çetinkaya TSK - Balıkesir SK

Dika SK (BAY)

4.GRUP

Pergama SD - Mesarya SK

Akdoğan SK - Çanakkale TSK

Cihangir GSK - Aslanköy GSD

Serveroğlu Geçitkale GSK - Türkmenköy ASK

Güvercinlik İYSK (BAY)

5.GRUP

Dumlupınar TSK - 1461 İskele Trabzonspor

Yeniboğaziçi DSK - Dipkarpaz SK

DND L. Gençler Birliği SK - Maraş GSK

Tuzlaspor - Mağusa Türk Gücü

Yedikonuk SK (BAY)