Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi'nde 2025-2026 Futbol Sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ile kulüp temsilcileri yer aldı. Ligde ilk hafta maçları 14-15 Mart 2026 tarihinde başlayacak.
1.haftanın maçları şöyle;
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK
Binatlı YSK - Yalova SK
Lefke TSK - Gayretköy GSK
Alayköy Gençlik SK - Yenikent Perçinci SK
M. Hacıali Yılmazköy SK (BAY)
2.GRUP
Girne Halk Evi SK - Alsancak Yeşilova SK
Ağırdağ Boğaz TSK - Karaoğlanoğlu SK
Çello Dikmen Gücü SK - Düzkaya KOSK
Doğan Türk Birliği - Lapta TBSK
Türk Ocağı Limasol SK (BAY)
3.GRUP
Akdeniz Spor Birliği - Göçmenköy İYSK
Küçük Kaymaklı TSK - Yenicami AK
Hamitköy ŞHSK - Değirmenlik SK
Çetinkaya TSK - Balıkesir SK
Dika SK (BAY)
4.GRUP
Pergama SD - Mesarya SK
Akdoğan SK - Çanakkale TSK
Cihangir GSK - Aslanköy GSD
Serveroğlu Geçitkale GSK - Türkmenköy ASK
Güvercinlik İYSK (BAY)
5.GRUP
Dumlupınar TSK - 1461 İskele Trabzonspor
Yeniboğaziçi DSK - Dipkarpaz SK
DND L. Gençler Birliği SK - Maraş GSK
Tuzlaspor - Mağusa Türk Gücü
Yedikonuk SK (BAY)