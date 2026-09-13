AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 4 – 1
Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik: 0 – 5
A. Yeşilova – Çetinkaya: 2 – 1
Cihangir – Doğan T. Birliği: 0 – 0
Dumlupınar – Mesarya: 4 – 2
Aslanköy – Mağusa T. Gücü: 0 – 2
14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT 19.00
Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka (Ali Özer)
AKSA BİRİNCİ LİG
Mormenekşe – Düzkaya: 3 – 1
Gönyeli – Yeniboğaziçi: 2 – 0
Ç.Dikmen G. – Karaoğlanoğlu: 1 – 2
Lefke – DND L.Gençler Birliği: 1 – 2
Göçmenköy – Geçitkale: 5 – 0
Türk Ocağı – Akdoğan: 3 – 0
Lapta – Maraş: 5 – 0
Yılmazköy(BAY)