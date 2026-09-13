AKSA SÜPER LİG

C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 4 – 1

Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik: 0 – 5

A. Yeşilova – Çetinkaya: 2 – 1

Cihangir – Doğan T. Birliği: 0 – 0

Dumlupınar – Mesarya: 4 – 2

Aslanköy – Mağusa T. Gücü: 0 – 2

14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT 19.00

Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka (Ali Özer)

Dumlupınar’dan müthiş geri dönüş
Dumlupınar’dan müthiş geri dönüş
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AKSA BİRİNCİ LİG

Mormenekşe – Düzkaya: 3 – 1

Gönyeli – Yeniboğaziçi: 2 – 0

Ç.Dikmen G. – Karaoğlanoğlu: 1 – 2

Lefke – DND L.Gençler Birliği: 1 – 2

Göçmenköy – Geçitkale: 5 – 0

Türk Ocağı – Akdoğan: 3 – 0

Lapta – Maraş: 5 – 0

Yılmazköy(BAY)