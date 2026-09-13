Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

37 yaşındaki araç sürücüsü yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 14.50 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde

Mehmet Raşit Aşan (E-37) yönetimindeki YH 457 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve yol kenarında park halinde bulunan VS 018 ile VG 722 plakalı araçlara çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü Güzelyurt İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edildi.