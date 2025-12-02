KKTC Güreş Federasyonu’na bağlı Rifat Şener Güreş Salonu, uzun süredir gerekli bakım ve onarımların yapılmaması sebebiyle adeta alarm veriyor. Salonun hem iç hem de dış görünümünün ciddi şekilde yıprandığı, sporcu sağlığını ve antrenman koşullarını olumsuz etkilediği gözlemleniyor.

Tavan akıntıları, zemindeki bozulmalar, yetersiz güvenlik önlemleri ve genel yapısal sorunlar, sporcuların verimli antrenman yapmasını zorlaştırırken, veliler ve spor camiası tarafından tepkilere yol açıyor.

“TAMİR ŞART, SPOR DAİRESİ NEREDE?”

Güreş salonunu kullanan sporcular ve antrenörler, durumun artık sürdürülemez bir hâle geldiğini belirterek, Spor Dairesi’ni göreve çağırdı. Sporcular, salonun mevcut koşullarının hem performans hem de güvenlik açısından büyük risk oluşturduğunu ifade ediyor.

Rifat Şener Güreş Salonu’nun, ülke güreşine yıllardır hizmet veren önemli bir merkez olduğunun altını çizen çevreler, bu denli önemli bir tesisin kaderine terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

SPORCULAR: “BU ŞARTLARDA ÇALIŞMAK ZORLAŞMIŞ DURUMDA”

Güreşçiler, salonun yenilenmesinin aciliyet taşıdığını belirterek şunları dile getiriyor:

“Biz ülkemizi temsil etmek için mücadele ediyoruz, ancak içinde bulunduğumuz tesis bu mücadeleye eşlik edemiyor. Yenileme yapılmazsa hem sporcu sağlığı hem de başarı kaçınılmaz şekilde olumsuz etkilenir.”

Spor Kamuoyunun Beklentisi: Acil Müdahale

KKTC güreşinin gelişimi için önemli bir merkez olan Rifat Şener Güreş Salonu’nun modernize edilmesi gerektiği vurgulanırken, spor kamuoyu Spor Dairesi’nden hızlı ve etkili bir adım bekliyor.