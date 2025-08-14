Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum halkının 1974 yılındaki ihanet ve suçla uzlaşmasının söz konusu olmadığını savunan AKEL, ne bölünme reçetelerinin ne de mevcut durumun Rum halkı tarafından hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini öne sürdü.

Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974 tarihinde başlayan ikinci safhasının “Kıbrıs aleyhindeki emperyalist suçu tamamladığı” iddiasında bulunan AKEL, Türkiye’nin darbe ihanetini fırsat bilerek aynı zamanda ABD ve NATO’nun onayını alarak Cenevre konferansının çökmesine yol açtığını ve yeni bir askeri saldırı başlattığını iddia etti.

Halkın, Atina cuntasının ve EOKA B’nin ihanetinin, darbecilerin kapalı bölge Maraş’ı terk etmesiyle sürdüğünü hatırladığını da öne süren AKEL, Türkiye’nin planlarında olmamasına rağmen kentin savaşmadan Türk Ordusuna teslim edildiği iddiasında da bulundu.

AKEL açıklamasında vatanın özgürlüğü için savaşan ve canlarını verenleri saygıyla andığını da belirtti.

Öte yandan, AKEL 14 Ağustos’un yıldönümünün kapalı bölge Maraş’ın 51 yıllık tutsaklığını ve ileri sürülen kolonizasyonun yayılması amacıyla kısa süre önce kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirilen eylemleri anımsattığını da öne sürdü.

AKEL açıklamasında bölünme reçetelerinin ve mevcut durumun hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini, çünkü halkın işlenen suçla uzlaşmasının ve gelecek nesillerin geleceğini ipotek altına almasının söz konusu olmadığını da iddialarına ekledi.

-AKEL’den Derinya’da sembolik etkinlik

AKEL’in barış harekatının ikinci safhasının yıldönümünün kınanması için bu sabah 09.30’da Derinya’da sembolik bir etkinlik düzenleyeceğini de yazan gazete, bunu Derinya sınır kapısındaki UNFICYP yetkilisine bir karar metni (muhtıra) verilmesinin izleyeceğini ekledi.