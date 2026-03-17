Güney Kıbrıs’ta 14 Mart 2026 tarihinde Gümrük Dairesi yetkilileri, Fikri Mülkiyet ve Yasadışı Bahislerle Mücadele Birimi ile iş birliği içinde Ayia Napa’da iki ayrı işyerine yönelik koordineli operasyon gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, yasalara aykırı şekilde bulundurulan çok sayıda tütün ürünü ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden taklit ürünler tespit edilerek el konuldu.

İlk işyerinde yapılan kontrollerde 39 paket sigara, 250 gram kıyılmış tütün, 1 kilo 50 gram nargile tütünü, 59 paket tütün poşeti, 53 paket çiğneme tütünü ve 69 paket nikotin torbası ele geçirildi. İşletme sahibi suçüstü tutuklanırken, daha sonra 1.000 euro ödeme yaparak tütün suçlarıyla ilgili dosyanın mahkeme dışı çözümünü kabul etmesi üzerine serbest bırakıldı. Nikotin torbaları ise ileri inceleme için Ayia Napa Polis Karakolu’na teslim edildi.

İkinci işyerinde ise tanınmış markalara ait fikri mülkiyet haklarını ihlal eden 160 parça giyim ve aksesuar ile 444 paket nikotin torbası ele geçirildi. Söz konusu işyeri sahibi, 350 euro ödeme yaparak taklit ürünlere ilişkin suçların mahkeme dışı çözümünü kabul etti ve ürünlerin imha edilmesine onay verdi. Nikotin torbaları bu işyerinden de incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.