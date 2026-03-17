Avrupa Komisyonu’nun şap hastalığının Avrupa’nın geri kalanına yayılmaması için Güney Kıbrıs’ı 1 Mayıs tarihine kadar “yasaklı bölge” olarak belirlediği haber verildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Karantina’da- Kıbrıs’ın Tamamı Şap Hastalığı Yüzünden Yasaklı Bölge” başlıklı haberinde şap hastalığı virüsünün yayılmasının önlenmesi için katı protokoller devreye konulduğunu yazdı.

Virüsün hayvanları ve hayvan etini etkilediğini, ancak şimdilik hellimi etkilemediğini kaydeden gazete, ortaya çıkan yeni vakalar yüzünden Larnaka haricinde Güney Kıbrıs’ın geri kalanının karantinaya alındığını belirtti.

Gazete iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Brüksel’in Avrupa Komisyonu’nun kararıyla, Avrupa piyasasını şap hastalığına karşı koruduğunu ve Rum Yönetimi’nin tümünü artık “yasaklı bölge” olarak belirlediğini kaydetti.

Bu gelişmenin problemi yerel bir sorundan ulusal bir soruna dönüştürdüğünü kaydeden gazete, en azından 1 Mayıs tarihine kadar hayvanların bir yerden bir yere taşınmasına ve ihracata katı kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Şu ana kadar 16 bin hayvanın itlaf edildiğini ve bu rakamın şap hastalığından etkilenen çiftliklerde bulunan toplam hayvanların yüzde 50’si olduğunu belirten gazete, salgının kötü bir şekilde yönetilmesinin Komisyon tarafından hastalığın aktif olarak kalmasının temel nedeni olarak addedildiğini, bunun sonucunda da Avrupa Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi’nin Güney Kıbrıs’ın tamamını kapsayacak “daha fazla yasaklı bölgelerle” ilgili karar aldığını belirtti.

Haberde Brüksel’in şap hastalığıyla ilgili alınan önlemleri genişletme kararının, stratejik öneme sahip bir hamle olduğu da kaydedildi.

Öte yandan haberde Güney Kıbrıs genelinde ihracatlara getirilen kısıtlamaların 1 Mayıs tarihine kadar geçerli olduğu ve bu tarihin epidemiyolojik gelişmelere göre Avrupa komisyonunun yeni kararlarıyla değiştirilebileceği de ifade edildi.