Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik ara bağlantısını öngören Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) projesi için uygun koşulların oluştuğu ifade ediliyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte, projenin hem jeopolitik hem de teknik açıdan olgunlaştığı belirtiliyor.

Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a yönelik desteğinin, Lefkoşa’nın enerji planları açısından yeni bir güvenlik ortamı oluşturduğu kaydediliyor. Avrupa finansmanı ve desteğine sahip olan projenin, Kıbrıs’ın Avrupa enerji ağına entegrasyonunu sağlayarak elektrik izolasyonunu sona erdirmesi hedefleniyor.

Değerlendirmelerde, mevcut uluslararası konjonktürde projenin ilerletilmesi için engel oluşturabilecek unsurların sınırlı olduğu, Batı’nın desteğiyle projenin hayata geçirilmesi için uygun bir dönemden geçildiği ifade ediliyor.

Öte yandan artan uluslararası enerji fiyatlarının Güney Kıbrıs’ta elektrik maliyetlerini yükselttiği, bu nedenle alternatif çözümler arandığı belirtiliyor. Elektrik bağlantı projesinin, enerji maliyetlerini düşürerek ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin teknik uygulanabilirliğinin de doğrulandığı bildirildi. Kabloyu üreten Nexans şirketi tarafından yapılan açıklamada, sualtı yüksek voltajlı kablo sistemine yönelik deniz testlerinin İtalya açıklarında başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Testlerde, 3 bin metre derinlikte kablo kurulumu ve geri kazanımı gerçekleştirilirken, sistemin yüksek voltaj testlerinden başarıyla geçtiği ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte, projenin teknik açıdan uygulanabilirliğine ilişkin endişelerin ortadan kalktığı vurgulandı.

Dünyanın en uzun ve en derin sualtı elektrik bağlantı projelerinden biri olarak değerlendirilen GSI’nin, teknik olgunluk seviyesine ulaştığı ve uygulama aşamasına geçilebileceği belirtiliyor.

Bu çerçevede, Lefkoşa’nın projeye ilişkin nihai kararları alarak uygulama sürecini başlatmasının beklendiği ifade ediliyor.