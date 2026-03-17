BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Perşembe günü Brüksel’de Avrupa Konseyi üyeleriyle gayri resmi bir toplantıya katılması bekleniyor.

Guterres, temasları kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Söz konusu temaslarda uluslararası ve küresel gelişmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve çok taraflılık konularının ele alınması öngörülüyor.

Genel Sekreter ayrıca Brüksel’deki programı çerçevesinde Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İlişkileri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevot ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek.