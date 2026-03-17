Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Mağusa bölgelerinde hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgarlar ciddi hasara yol açtı. İtfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçlar ve yerinden kopan güneş enerjili su ısıtıcıları nedeniyle çok sayıda olaya müdahale etti.

Larnaka kentinde iki ayrı noktada ağaçların araçların üzerine devrildiği bildirildi. Kent marinasında da ağaç devrilmeleri yaşanırken, Ormideia, Xylofagou, Ayia Napa ve Paralimni’de yollar ağaçların yıkılması nedeniyle trafiğe kapandı. Elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu bazı bölgelerde kesintiler yaşandı.

Ayia Napa Belediyesi, Nissi Plajı, Sandy Bay ve Pantachou plajlarında şezlong ve şemsiyelerin sürüklenmesi sonucu hasar oluştuğunu açıkladı. Belediye ekiplerinin, ağaç kesimi ve kamuya açık alanların temizlenmesi dahil 40’tan fazla olaya müdahale ettiği belirtildi.

Paralimni ve çevresinde de çok sayıda ağaç devrilirken, güneş enerjili su ısıtıcıları ve tentelerin yerinden koparak savrulduğu kaydedildi. Bazı ana yolların geçici olarak kapandığı bildirildi.

Xylofagou’da ise balıkçı barınağında bir teknenin battığı, bölgede bulunan ve patatesi simgeleyen yapının da rüzgardan zarar gördüğü açıklandı. Yapının onarım için atölyeye götürüldüğü ve daha sağlam bir şekilde yeniden yerleştirileceği ifade edildi.

Kızıl Köyler olarak bilinen bölgede patates ekili alanlarda da zarar meydana geldi. Ormideia, Xylofagou ve Sotira’daki erken ürünlerde kayıplar yaşanırken, üretici temsilcileri Tarım Bakanlığı ile temasa geçerek hasar tespit çalışmalarının başlatılmasını talep etti.

Şiddetli rüzgarların seralara da zarar verdiği, özellikle Paralimni ve Sotira’da bazı üreticilerin 3 ila 4 bin euro arasında maddi kayıp yaşadığı bildirildi.