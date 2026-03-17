Güney Kıbrıs’la Yunanistan arasındaki iş birliği çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta kalp nakli bekleyen hastalar Yunanistan’daki organ nakli listesine alınıyor.

Gazete, ilgili anlaşma resmen onaylanana kadarki sürede ise organ nakli için bazı yazılı başvuru süreçlerinin geçerli olacağını vurguladı.