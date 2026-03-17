Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da son dönemlerde artan ev açma olaylarını araştıran ve kapalı devre kamera sistemlerini inceleyen Rum polisinin, son 3 buçuk aylık sürede gerçekleşen 40’tan fazla ev açma olayından sorumlu olduğuna inanılan 3 yabancı uyruklu şahsı yakaladığını yazdılar.

Gazete, yaşları 39, 48 ve 49 olan Gürcistan uyruklu üç kişinin kaldıkları apartmana baskın düzenlendiğini belirtirken şahısların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını, apartmanda bulunan bazı emarelere el konulduğunu aktardı.

Öte yandan Alithia gazetesi, Limasol’da 45 yaşındaki bir kadına ait araca konulan bombanın Pazartesi gecesi patladığını, çıkan yangında aracın büyük hasar gördüğünü yazdı.

Polisin incelemesinde araca düşük etkili bomba yerleştirildiğinin anlaşıldığını belirten gazete, patlamadan bir aracın daha hasar gördüğünü vurguladı.