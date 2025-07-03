Hakemler: Nusret Sırdar, Kaan Yatman, Çakağan Kılıç

Gönyeli KoopBank: Fuat (14), james (10), Hakan, Aykut (13), Refet (5), Doruk (9), Tan (2), Berkem (2), Özer, (2), Hasan (10), Atilla (11)

Akdeniz Spor Birliği: Dadi (2), Cenker (9), Moore (2), Hamit (3), Fuat, Abdul Ghafar (9), Mustafa (2), Kağan (17), Emir Can (15)

İlk periyot: 21-19

İlk yarı: 35-35

Üçüncü periyot: 57-49

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Gönyeli KoopBank, Akdeniz Spor Birliği’ni 78-59 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

Atatürk Spor Salonu’nda kalabalık bir izleyici topluluğun önünde saat 22.00’de başlayan final maçı 3 Temmuz saat 00.05’de sona erdi ve üç maç kazanım esasına göre oynanan seri 1-1 oldu. Maça etkili giren Gönyeli KoopBank olsa da Akdeniz Spor Birliği de rakibi zorladı.

İlk periyotu Gönyeli 21-19 önde geçti. İkinci periyotta çekişme yaşandı ve devre 35-35 berabere tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Gönyeli KoopBank farkı açtı ve maçı 78-59 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmada Gönyeli KoopBank adına 14 sayı 13 verimlilik, Atilla 12 sayı 13 verimlilik ve Aykut da 13 sayı 12 verimlilikle öne çıktılar. Akdeniz Spor Birliği’nde Cenker 9 sayı, 3 top çalma 17 verimlilik, Emir Can 15 sayı, 8 ribaund 16 verimlilik ve Kağan 17 sayı, 2 asist 1 top çalma 14 verimlilikle takımlarına katkı sağladılar.

Final serisi üçüncü maçı 7 Temmuz Pazartesi akşamı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.