Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1.Lig kulüp başkanları ile toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

2025-2026 Futbol Sezonu öncesinde yaşanan gerek ekonomik sıkıntılar gerekse de kulüplerin yaşadığı problemleri görüşmek üzere 09.07.2025 Çarşamba günü saat 14.30’da Süper Lig kulüp başkanları ile 10.07.2025 Perşembe günü saat 14.30’da ise 1.Lig kulüp başkanları ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Saygılarımla,

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı