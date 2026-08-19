GABFEST 2026 kapsamında Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile KKTC Basketbol Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için kayıtlar başladı.

Alayköy Gönyeli Belediyesinden verilen bilgiye göre, Yalçın Park’ta 27 - 30 Ağustos tarihleri arası gerçekleştirilecek para ödüllü turnuvada U-10, U-12, U-14, U-16, U-18, Büyükler ve Masterler kategorilerinde mücadeleler olacak ve tüm kategorilerde kadın ve erkek takımlarının kayıtları ayrı ayrı alınacak.

Turnuvada dereceye giren takımlardan birinciye 20 bin, ikinciye 16 bin TL para ödülü verilecek.

Her akşam DJ performanslarının yer alacağı festivalde 29 Ağustos’ta Hip-Hop Gecesi yapılacak. Festivalde ayrıca, satış stantlarının yer alacağı alanda, çocuklar için ücretsiz şişme oyun grupları da kurulacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, duyuru görselindeki QR kodu okutarak veya kayıt formu üzerinden başvuruları yapabilecek.

Kayıtlar hakkında detaylı bilgi 0 533 861 83 40 ve 0548 827 99 09 numaralı telefonlardan elde edilebilecek.

Kayıt ve başvuru formu linki https://forms.gle/zRWnbpUQNDh475y66