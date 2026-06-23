III. Acapulco Sanat Çalıştayı, “Akdeniz’de Hafıza ve Katman” temasıyla başladı.

Akdeniz, yalnızca sınırları belirlenmiş bir coğrafya değil; binlerce yıllık birikimin, kültürel sürekliliğin ve katmanlaşmış hafızanın yaşayan alanıdır. Toprağın, taşın, ateşin ve insan emeğinin taşıdığı izler, geçmiş ile bugün arasında kesintisiz bir bağ kurmaya devam etmekte.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen Baskı Resim Çalıştayı ve Baskı–Seramik Sergisi, iz kavramını yalnızca görsel bir unsur olarak değil; belleğin maddede bıraktığı sessiz bir tanıklık olarak ele almaktadır. Baskı resmin tekrar, yüzey ve transfer olanakları geçmişten bugüne uzanan katmanlı hafızayı görünür kılan güçlü bir ifade alanı sunmakta.

Çalıştay süresince farklı ülkelerden ve disiplinlerden sanatçılar ortak üretim sürecinde bir araya gelerek bireysel deneyimlerini ortak bir kültürel katmanda buluşturuyor. Sanatçılar, Acapulco’da konakladıkları süreç boyunca mekânın denizle kurduğu ilişkiyi, Akdeniz ışığını, kıyı kültürünü ve bölgenin çok katmanlı kültürel mirasını eserlerine yansıtmakta.

Toprağın yoğrulması, yüzeylerin hazırlanması, mürekkebin bıraktığı izler ve ateşin dönüştürücü gücü; belleğin maddesel karşılıklarını yeniden görünür kılarken, denizin ritmi ve mekânın hafızası da üretim sürecinin bir parçası hâline gelmekte. Her baskı ve her seramik yüzey, geçmişten bugüne uzanan yeni bir iz ve yeni bir okuma biçimi üretiyor.

Acapulco Resort Convention Spa Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Acapulco Sanat Çalıştayları aracılığıyla Akdeniz’in kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, sanatın farklı coğrafyalardan gelen sanatçılar arasında güçlü bir diyalog ve paylaşım ortamı oluşturduğunu vurguladı. Kavuklu, III. Acapulco Sanat Çalıştayı’nın yalnızca bir üretim alanı değil; aynı zamanda kültürlerarası etkileşimin, ortak hafızanın ve yaratıcı birlikteliğin önemli bir platformu hâline geldiğini ifade etti.

Acapulco ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda sanatçılar yalnızca eser üretmiyor; bulundukları mekânı yaşayarak, gözlemleyerek ve onun hafızasıyla etkileşime girerek sanatsal üretim gerçekleştiriyor. Böylece mekân, yalnızca bir sergileme alanı olmaktan çıkıp yaratım sürecinin aktif bir parçasına dönüşüyor.

Sanat çalıştayı ve serginin küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin ise, “Akdeniz’de Hafıza ve Katman” temasının Akdeniz coğrafyasının çok katmanlı kültürel belleğini baskı resim ve seramik aracılığıyla yeniden yorumladığını belirtti. Ateşin, farklı ülkelerden ve disiplinlerden gelen sanatçıların ortak üretim süreci içerisinde buluşmasının, bireysel hafızaları ortak bir kültürel katmanda bir araya getirirken aynı zamanda mekân, deniz ve kültürel mirasla kurulan ilişkiyi de görünür kıldığını ifade etti.

Çalıştaya katılan sanatçılar, üretimlerinde kendi hikâyelerini ve yorumlarını ortaya koyarken; Akdeniz’in ortak belleğine yeni katmanlar ekleyen eserlerle kolektif üretim ruhuna katkı sunmaktadır. Sanatçıların çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerinde, mekânın atmosferi, denizin sürekliliği, kültürel mirasın taşıdığı katmanlar ve kişisel hafızalar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.