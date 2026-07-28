Toplumsal dayanışma ile sanatı aynı çatı altında buluşturan anlamlı bir projeye imza atıldı. Şair Şeniz Akşahinler’in kaleme aldığı ve her sayfasında umut dolu dizelere yer veren “Mavi” adlı şiir kitabının tüm geliri, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla çocuklara aktarılacak.

Hem Sanata Hem Eğitime Destek

İyilik için sanatın gücüne dikkat çeken bu özel eser, sadece edebiyatseverlere hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda satılan her bir nüshasıyla bir çocuğun eğitimine ve umutlarına ortak olmayı hedefliyor.

"Bir kitap alın, bir çocuğun umuduna ortak olun." mesajıyla çağrıda bulunulan kampanya kapsamında kitabın satış bedeli 250 TL olarak belirlendi.

Kitaba Nasıl Ulaşabilirsiniz?

“Mavi” şiir kitabını satın alarak projeye katkıda bulunmak isteyen okurlar ve bağışçılar, kitabı dernek merkezinden temin edebilir ya da detaylı bilgi için iletişim numarasından yetkililere ulaşabilirler:

* Kitap Bedeli: 250 TL

* Temin Noktası: Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

* Adres: Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi No: 28, Lefkoşa

* İletişim / Bilgi: 0533 850 16 45



