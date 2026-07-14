Ülkemizin başarılı folklör derneklerinden Othello Folklor Derneği ekibi, uluslararası folklör festivaline katılmak amacıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Ekip, 13-17 temmuz tarihleri arasında Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenecek olan şehrinde düzenlenen uluslararası festivalde KKTC'yi ve Mağusa'yı temsil edecek. Dernej Başkani İsmail Manyera'nın liderliğini yaptığı kafile 23 kişiden oluşuyor.

Son yıllarda yurtdışı festivallere sürekli katılım gösteren Othello Folklor Derneği ekipleri, ülkemizi bu alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.