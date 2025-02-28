Basketbol U18 Kadınlar Ligi ile ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu maçları oynandı.

Girne’deki Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun tadilatta olması nedeniyle Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda U 18 Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği, Base Basketbol’u 63-32 yenerek ligdeki 2.galibiyetini aldı. Base ise 4.yenilgi ile tanıştı.

Ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Alsancak karşısında 25-20 galip geldi. Yakın Doğu Üniversitesi klasmanın son maçını kazanarak üçüncü sırada yer aldı. Base de dördüncü yenilgiyi aldı.