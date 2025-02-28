Yer: Mağusa Arena

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Hatice Ersözlü

Cortado Adaspor: İbrahim, Halil (14), Mert (3), Ulaş, Ömer (9), Melihcan (3), Uğur (2), Solomon (13), Maror (17)

Çetinkaya: Sarp, Yoan (18), Burak (4), Marcel (16), Aras (2), Joshua (12), Ray, Cantuğ, Karan

1.periyot: 12-15

İlk yarı: 31-38

3.periyot: 44-47

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk haftanın ikinci maçında Cortado Adaspor, Çetinkaya’yı 61-60 mağlup etti.

Çetinkaya maçın ilk yarısında etkili olurken devreyi 38-31 önde geçti. İkinci yarıda toparlanan Cortado Adaspor farkı kapattı ve maçın son anlarına 60-59 yenik girse de son hücumu sayı ile değerlendirerek maçı 61-60 kazanarak ilk kez mücadele ettiği lige galibiyetle başladı.

Maçta Cortado Adaspor’dan Maron 17 sayı, 13 ribaund ile double – double yaparken 24 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.