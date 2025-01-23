Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile maçına çıktı.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta müsabakaya 2 gol, 1 asistle Milot Rashica ve 2 asist, 1 golle Rafa Silva damga vurdu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan kritik müsabakada temsilcimiz Beşiktaş, Milot Rashica'nın 17. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Athletic Bilbao, Unai Gomez ile 45. dakikada skoru eşitledi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

60. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Rashica, Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. İlk golde olduğu gibi bu golün asisti de Rafa Silva'dan geldi.

78. dakikada Rashica-Rafa Silva işbirliği ile siyah-beyazlı temsilcimiz skoru 3-1 yaptı. Bu kez asist Rashica'dan gelirken topu filelere Rafa Silva gönderdi.

Beşiktaş, 90. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 90+2'de atışı kullanan Joao Mario , topu filelerle buluşturdu: 4-1

Bu gol Joao Mario'nun Beşiktaş formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde bu sezonki 3 galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı. Temsilcimiz bu 3 puanla ilk 24'te yer alarak üst tura çıkma umutlarını artırdı.

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. 16 puan kalan İspanyol ekibinin liderlik hesapları tutmadı.