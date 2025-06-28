Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülkedeki akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs ve Türkiye’den daha ekonomik olduğunu belirterek, hükümetin halkın alım gücünü korumak için Fiyat İstikrar Fonu’nu etkin bir şekilde kullandığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova, akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeleri değerlendirerek kamuoyuna açıklama yaptı.

Ortadoğu’da yaşanan gerginlikler ve İran-İsrail arasındaki savaşın küresel enerji piyasalarında dalgalanmalar yarattığını kaydeden Berova, bunun petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişe neden olduğunu söyledi. Berova, ülkenin enerji ihtiyacının büyük kısmının ithal petrol ve türevleriyle karşılandığını, mevcut küresel fiyat artışlarının akaryakıt fiyatlarına da yansıdığını belirtti.

Hükümetin insanların refahını koruma ve ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılma önceliğiyle hareket ettiğini vurgulayan Berova, “Ancak uluslararası piyasalardaki bu durumdan dolayı, akaryakıt fiyatlarında 18 Haziran – 25 Haziran tarihlerinde yapılan akaryakıt fiyatlandırmasında benzinde toplam 3 TL 27 kuruş, Euro Dizel’de toplam 6 TL 35 kuruşluk bir artış yaşanmıştır.” dedi.

Hükümetin bu fiyatları tüketiciye yansıtmamak adına Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarını yasal limitler çerçevesinde kullandığını aktaran Berova, şöyle devam etti:

“Ancak Euro Dizel’deki 6 TL 35 kuruşluk artış karşısında Fiyat İstikrar Fonu katkısı yetersiz kaldığı için Euro Dizel’de 1 TL 7 kuruşluk artış pompa fiyatına yansımıştır.

Hal böyleyken, hükümetimiz bazı kesimler ve sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştır. Hükümetimiz, 3 yıllık dönemde Fiyat İstikrar Fonu’nu piyasadaki dalgalanmaları dengelemek adına en optimum şekilde kullanmıştır. Fiyat İstikrar Fonu’yla ekonomik dengeleri koruma ve enerji arz güvenliğini sürdürme amacıyla titizlikle çalışılmaktadır.

Bu dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nde benzinde yaklaşık 3 TL, Euro Dizel’de ise 5,5 TL’lik bir artış yaşanmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde benzin 39 TL 12 kuruş, Türkiye Cumhuriyeti’nde 49 TL 55 kuruş ve Güney Kıbrıs’ta 59 TL 80 kuruş pompa fiyatıyla satılmaktadır. Euro Dizel ise ülkemizde 38 TL 80 kuruş, Türkiye Cumhuriyeti’nde 49 TL 89 kuruş ve Güney Kıbrıs’ta 61 TL 60 kuruş pompa fiyatıyla satılmaktadır.”

Hükümetin, halkın alım gücünü korumak için Fiyat İstikrar Fonu’nu etkin bir şekilde kullandığını, ülkedeki akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’tan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden çok daha ekonomik olduğunu belirten Berova, “Hükümet olarak, yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen, halkımızın alım gücünü koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Fiyat İstikrar Fonu başta olmak üzere tüm mali araçlarımızı, vatandaşımızı koruyacak şekilde seferber etmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz, her bir vatandaşımızın günlük yaşam maliyetlerinin makul seviyelerde tutulmasıdır.” ifadelerini kullandı.