KKTC Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı’na kaynak sağlamak amacıyla çıktığı Türk Lirası, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden iç borç ihalesi önceki gün sonuçlandı.

Üçüncü kez yapılan “Dörtlü” Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesinde 2 milyar 565 milyon Türk Lirası’nın üzerinde borç alındı. Yeni borçlanmalarla birlikte 11 Şubat ile 26 Haziran arasındaki yaklaşık üç buçuk aylık sürede Maliye 17 kez borçlanmaya giderken, alınan iç borç toplamı 12 milyar 014 milyon liraya ulaştı. Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı” almıştı.

ARDI ARDINA 17 BORÇLANMA

2025 yılının ikinci ayı itibarıyla ardı ardına borçlanma ihaleleri açılırken, daha önceki 13 ihalede 9 milyar 448 milyon lira civarında borca imza atılmıştı. Bakanlar Kurulu’nun koyduğu 6 milyarlık barajın ikiye katlanmasına neden olan dünkü ihaleler sonucunda borç stokuna; “995 milyon Türk Lirası”; “18 milyon 300 bin dolar” (726 milyon 703 bin TL); “9 milyon 500 bin Euro” (437 milyon 736 bin TL) ve “7 milyon 500 bin sterlin” (406 milyon 163 bin TL) daha eklendi. İç borç DİBS stoku (iç borç toplamı) dolarda 95 milyon 395 bin düzeyine; Sterlinde 26 milyon 750 bin düzeyine, Euro’da 14 milyon düzeyine ve Türk Lirası’nda da 916 milyon seviyesine çıktı.

BORÇLANMA HEDEFİ AŞILDI

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan ihalelerde Türk Lirası’na ve ABD Doları’na gelen teklifler hedeflenen miktarın çok üzerinde olurken, alınan borçlanma da hedefini aştı. 500 milyar aranan Türk Lirası cinsinden ihaleye 2 milyar 450 milyon lira teklif verildi. 15 milyon aranan dolarda ise teklifler 19 milyon 300 bin doları buldu. 10’ar milyon aranan Euro ve sterlin cinsinden borçlanmalara gelen teklifler ise hedeflenen miktarların altında kaldı.