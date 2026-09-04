Kahramanmaraşlı Sadık Sarıbuğa, 12 yaşındaki oğlu Berkay kimliğinde fotoğraf bulunmadığı için gemiye alınmayınca yolculuğa tek başına devam etti. Girne’den dönüşte geminin su alıp çöktüğü kazadan yaralı kurtulan Sarıbuğa, kendilerinin camı kırarak dışarı çıktığını anlattı

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan yolcu gemisinden kurtulan Kahramanmaraşlı Sadık Sarıbuğa, kazanın hemen öncesinde yaşananları ve gemiden kurtulma anlarını anlattı.

Sarıbuğa, 12 yaşındaki oğlu Berkay'ı Kıbrıs'taki halasının yanına götürmek istediğini belirtti.

Oğlunun kimliğinde fotoğraf bulunmadığı için gemiye alınmadığını anlatan Sarıbuğa, "Oğlumu gemiye almadılar. Büyük oğlumla eve döndüler. Ben aynı gemiyle tek gittim. Oradan dönerken de bu başımıza geldi. İlk defa yurt dışına çıkmıştım" dedi.

Girne'den dönüş için gemiye bindikten yaklaşık 15-20 dakika sonra olayın meydana geldiğini ifade eden Sarıbuğa, şunları kaydetti: "İlk etapta gemi savrulmaya ve su almaya başladı. Koltuklar yerlerinden çıktı. Geminin içindekiler görevlilere 'Geri dönün' dedi. Bir adam geldi, 'Ya, bu her zamanki iş, bundan bir şey olmaz' dedi. Sonra koltuklar yerinden çıkınca ve gemi su almaya başlayınca dönüş yapmaya çalıştılar. O sırada gemi çöktü. Biz kendi çabamızla yukarıdaki camı kırarak dışarı çıktık"

Kazanın ardından başından yaralandığını aktaran Sarıbuğa, geminin bir bölümünün kırılması nedeniyle bazı kişilerin suya düştüğünü, kendisinin ise geminin üst kısmında kaldığını söyledi.

Sarıbuğa, kurtarılmayı beklediği sırada bir annenin suya düşmemesi için kolundan tuttuğunu belirterek, "Sonra Sahil Güvenlik ve oradaki balıkçılar geldi. Bizi o şekilde kurtardılar" diye konuştu.

Sarıbuğa'nın oğlu Berkay ise babasının tatil için kendisini halasının yanına götürmek istediğini anlatarak, "Tam gemiye binecektim, kimliğimde fotoğrafım olmadığı için beni almadılar. İyi ki gitmemişim" dedi.