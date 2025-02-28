Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Alsancak Yolu’ndaki kavşak noktasının, bölgedeki askeri taburun ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda düzenlendiğini belirtti.

Başbakan Üstel, Lapta-Alsancak Anayolu’daki çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü tarafından önceki gün evinin önünde eylem yapılmasını eleştirdi, “kavşakların, Başbakan’ın evi ile sahibi olduğu dükkânların konumu nedeniyle yapıldığı” yönündeki iddialara yanıt verdi.

Söz konusu kavşak önünde açıklama yapan Başbakan’a, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser eşlik etti.

İddialara ilişkin konuşan Üstel, bariyerlerin, bölgenin hassasiyetleri dikkate alınarak yapıldığını vurguladı, eylemcilerin evinin önüne kadar gelerek ailesini rahatsız ettiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Alsancak Yolu’nun ihalesine 2012’de çıkıldığını hatırlatarak, 2013’te Ulusal Birlik Partisi’nin iktidardan gitmesiyle çalışmaların durduğunu söyledi.

Üstel, “Bu süreçte sekiz hükümet değişti. Bütün siyasi partiler iktidara geldi ancak hiçbiri taşın altına elini koymadı. Biz, koalisyon ortaklarımızla birlikte, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yarım kalan projeleri tamamlıyor, ihtiyaç duyulan yeni projeleri de anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokoller ve yerel kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz.” dedi.

Halka hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Üstel, 2022’de hükümeti devraldıklarından bu yana verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Konuşmak yerine iş yapmaya çalışıyoruz. Ancak bundan rahatsız olanlar var.” ifadelerini kullandı.

Alsancak Yolu’nun ağustos ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söyleyen Üstel, mevcut eksikliklerin farkında olduklarını ve bu eksikliklerin Belediye Başkanı ile halkın görüşleri doğrultusunda giderildiğini belirtti.

Önceki gün CTP Girne İlçe Başkanı tarafından yapılan açıklamayı “talihsiz” olarak nitelendiren Üstel, “Aşağıda askeri bir taburun bulunduğunun farkında değiller. Güvenlik Kuvvetleri’nin sürekli seferberlik yaptığı bir bölge var.” dedi.

Evinin önünde eylem yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Üstel, “Kapıma kadar gelerek ailemi rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmem. Sorsalardı, bilgi alabilirlerdi. Öğrenmenin yaşı yoktur.” şeklinde konuştu.

Alsancak Yolu’nun yanı sıra Çatalköy Yolu’nun yapımına başlandığını belirten Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nın tamamlanmak üzere olduğunu, Yeni Girne Hastanesi’nin yılsonunda açılacağını, Esentepe’deki kapalı spor salonunun bitmek üzere olduğunu söyledi. Üstel, Girne bölgesinin tamamında çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ayrıca göreve gelmeleriyle elektrik santraline beş yeni jeneratör ilave edildiğini hatırlatan Üstel, ülkede yaşanan elektrik sıkıntılarının da çözülmekte olduğunu ifade etti.