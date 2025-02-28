Lefkoşa ve Demirhan’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Alaeddin Öngörür, Eren Denli ve Yunus Aksak dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde faaliyet gösteren Bestmar isimli market içerisine giren Alaeddin Öngörür, Eren Denli ve Yunus Aksak’ın alkol reyonunda satışa sunulan 1 adet 29.999 TL değerindeki Glenrothes marka 25 yıllık viskiyi, 1 adet 8.999 TL değerindeki Bowmore Darkest marka 15 yıllık viskiyi ve 1 adet 14.999 TL değerindeki Chı̇vas Regal marka 25 yıllık viskiyi giymekte oldukları ceketlerin içine saklayıp kasaya ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların yine 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10:20'de Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarket içerisine müşteri olarak bulundukları esnada toplam 14.052,00 TL değerinde 2 adet Balvenie marka viskileri içki reyondan alıp kasadan ödeme yapmayarak market dışarısına çıkarak sirkat ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların 21 Şubat 2025 tarihinde saat 17:45'de yine aynı süpermarket içerisine müşteri olarak bulundukları esnada toplam 11.138,39 TL değerinde 1 adet Glenfiddch marka viskiyi ve 1 adet Lauders marka viskileri içki reyondan alıp kasadan ödeme yapmayarak market dışarısına çıkarak sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinden zanlıların kullanmakta olduğu kiralık araç şirketine ulaşıldığını, zanlıların 23 Şubat 2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Alaeddin Öngörür’ün ifadesinde Türkiye'de anlaşıp Kıbrıs’a gelip burada alkol sirkatı yapacakları ve bahse konu ürünleri satıp elde edilen parayı paylaşacakları yönünde anlaştıklarını bu sebepten dolayı da Kıbrıs’a geldiklerini söylediğini açıkladı.

Polis, Alaeddin Öngörür' ün Girne’de kaldığı adreste yapılan aramada ikametgahın içerisinde ve bahse konu apartmanın eksi katında toplamda 3 valiz içerisinde tahmini değerleri 151.550 TL viski ve bir çok marka çikolata bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Eren Denli ve Yunus Aksak’ın gönüllü ifade verdiklerini, Girne ve Lefkoşa bölgesinde bulunan birçok marketten hırsızlık yaptıklarını ancak konu marketin isimlerini bilmediklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, ayrıca olayın basında yer almasından sonra iş yerlerindeki kameralarda yapılan incelemeler sonucu yeni bir mesele ortaya çıktığını; zanlıların Girne’de faaliyet gösteren Erdener market içerisinden içki reyonunda bulunan 1 adet 10.799.99 TL değerindeki Chivas Regal marka 70 cl'lik 25 yıllık viskiyi ve 1 adet 12.499 TL değerindeki Almaviva 2019 Vins Chiliens marka 75 cl'lik viskiyi sirkat ettiklerinin kamera görüntüleri ile tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda toplamda 51 adet viski ve 50 adet çikolata ile izahatını veremedikleri 42 adet viski ve 50 adet çikolata ele geçirildiğini kaydetti.yeni meselelerin ortaya çıkabileceğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Alaeddin Öngörür'ün avukatının müvekkilinin hiçbir markete giriş yapmadığına dair iddiası ve bu yönde sorusu üzerine polis, marketlere girenlerin Eren Denli ve Yunus Aksak olduğunu, Öngörür’ün azmettirici konumunda bulunduğunu, tüm vakalarda marketlerin park yerinde araç içerisinde beklediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasın emir verdi.