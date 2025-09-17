BTM 1. Lig’de mücadele eden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü, yeni sezonda hedefini büyüttü. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftar tek yumruk olarak üst sıralara odaklandı.

Kulüp açıklamasında, yeni biten stadyumda oynanacak maçlarda, yenilenen kadro ile tek hedefin sahadan üç puanla ayrılmak olduğu vurgulandı.

Başkan, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların aynı kararlılıkla hareket ettiği Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor, taraftar desteğini de arkasına alarak bu sezon ligde iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.