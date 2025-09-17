Genç ve başarılı antrenörlerden Halil Kızıl, Yeni Boğaziçi U15 takımın başına getirildi. Kızıl, geçtiğimiz dönem Dumlupınar U14 takımıyla şampiyonluk da yaşamıştı.

Kulüp resmi sosyal medya açıklaması:

"Ailemize hoşgeldin Halil Kızıl.

Geçmiş dönemlerde Gençlerbirliği ve Dumlupınar takımlarının altyapılarında görev yapmış ve geçtiğimiz sezon Dumlupınar U14 takımının şampiyon olmasına katkı sağlamış, bilgisi ve disiplini ile bilinen Antröner Halil Kızıl U15 takımımızın başına getirilmiştir. Altyapı koordinatörümüz Vural Köseoğlu nezaretinde bugün imzalar atılıp anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca U17 takımı Teknik direktörümüz Abdullah Özerinç’in ekibinde de yer alacak olan Halil kızıl hocamıza başarılar dileriz."