Kıbrıslı genç binici Ada Şerif Sandallı, 2025 sezonuna Türkiye’de damga vurdu. Ankara’da düzenlenen yarışmada Lausanne Z isimli atıyla birincilik, Conbaro PS adlı atıyla ise 3’üncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Ada ve ailesi, atlarını zor şartlar altında Kıbrıs’tan Türkiye’ye taşırken karşılaştıkları zorluklara rağmen verdikleri emeğin karşılığını gururla aldı. Aile, bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederek dayanışmanın önemini vurguladı.

Ada, ailesine ait olan Sardes Atlı Spor Kulübü’nde haftanın 6 günü antrenörü eşliğinde disiplinli bir şekilde çalışarak yarışlara hazırlandı. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken genç binici, başarısının arkasında aile desteği, atıyla kurduğu bağ ve disiplinli çalışma olduğunu vurguluyor.