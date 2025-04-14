KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finalleri başladı. Atatürk Stadı’nda yer alan finallerde elemelerde başarılı olan okullar şampiyonluk mücadelesi veriyor. İlk gün sonunda erkeklerde 23 Nisan İlkokulu, kızlarda Şehit Hüseyin Akil İlkokulu takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı.

Finallerin ilk gününde yeni bir okul sporları rekoru kırıldı. 60 metre branşında Şehit Hüseyin Akil İlkokulu adına yarışan Elif Akgün, elde ettiği 8.56’lık derece ile yeni rekorun sahibi oldu. Finaller yarın (15 Nisan Salı) yapılacak son gün yarışları ile tamamlanacak ve dereceler belirlenmiş olacak.

İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Erkekler

1. 23 Nisan İlkokulu - 124 Puan

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 120 Puan

3. Şehit Hüseyin Akil İlkokulu - 115 Puan

4. Levent Primary İlkokulu - 113 Puan

5. Şehit Yalçın İlkokulu - 96 Puan

6. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 95 Puan

7. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) - 79 Puan

8. Alasya İlkokulu - 75 Puan

Küçük Kızlar

1. Şehit Hüseyin Akil İlkokulu - 204 Puan

2. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) - 168 Puan

3. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 159 Puan

4. Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu - 151 Puan

5. Yakın Doğu İlkokulu - 150 Puan

6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 137 Puan

7. Alsancak İlkokulu - 136 Puan

8. Necat British İlkokulu (Alsancak) - 129 Puan