Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) mart ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

Mart ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı bir önceki aya göre 82 TL artarak 28 bin 324 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI, ASGARİ ÜCRETİN 9 BİN 494 TL ALTINDA

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti yüzde 7,5'lik artışla net 37 bin 818 TL olarak belirlenmişti.

Açlık sınırı, asgari ücretin 9 bin 494 TL altında bulunuyor.

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 242,37 TL, aylık 7 bin 271,1 TL, yetişkin bir erkek için günlük 252,97 TL, aylık 7 bin 589,1 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 268,94 TL, aylık 8 bin 68,2 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 179,85 TL, aylık 5 bin 395,5 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 944,12 TL, aylık 28 bin 324 TL oldu.

KTAMS yaptığı açıklamada, bu oranların hesaplanmasına kaynak olan İstatistik Kurumu tarafından kullanılan "2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi" sepetinin güncelliğini yitirdiği için, açıklanan oranların toplumsal tüketim alışkanlığını yansıtmadığı savunuldu. Sepetin bir an önce güncellenmesi istendi.