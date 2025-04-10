Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak yaptığı anketin son çalışmasının ikinci bölümüne göre; anomie yani toplumsal çürümenin boyutları oldukça yüksek.

Anket sonuçları şöyle:

Ankete katılanların sadece yüzde 11.2’si ülkede alınan kararlarda söz sahibi olduğunu düşünmektedir. Bu oran Mart 2024 anketinde yüzde 25, Aralık 2024 anketinde ise yüzde 13.62 idi.

Demokrasi olduğunu iddia eden ülkelerde vatandaşların sadece yüzde 11. 2’sinin ülkede alınan kararlara etki edebildiğini düşünüyor olması ise oldukça düşündürücüdür.

Ankete katılanların yüzde 84.2’si ülkede adaletsizliğin yaygın olduğunu düşünmektedir. Bu oran Mart 2024 anketinde yüzde 80.20, Aralık 2024 anketinde yüzde 83.17 idi.

Ankete katılanların yüzde 85.2’si ülkede partizanlığın yaygın olduğunu düşünmektedir. Bu oran Mart 2024 anketinde yüzde 86, Aralık 2024’te ise yüzde 89.78 idi.

Ankete katılanların yüzde 67.8’i ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu

düşünmektedir. Bu oran Mart 2024 anketinde yüzde 90.6, Aralık 2024’te yüzde 78.56 idi.

Ankete katılanların yüzde 67.60’ı ülkede rüşvetin yaygın olduğunu düşünmektedir. Bu oran Mart 2024 anketinde yüzde 82.4, Aralık 2024’te ise yüzde 73.95 idi.

‘Bir kişi bugün için yaşamalı ve yarının kendi kendini halletmesine izin vermelidir’ cümlesine katılanların oranı yüzde 45.7 olmuştur. Bu cümleye katılmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 26.65 oldu.

Devlet yetkililerinin insanların sorunlarıyla ilgilenmediğine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 78.35 iken, buna katılmadığını belirtenlerin oranı sadece yüzde 7.61’dir.

‘Günümüzde insan kime güvenebileceğini bilmiyor’ cümlesine katılanların oranı yüzde 79.96 iken buna katılmadığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 6.01’dir.

‘Çoğu insan başkalarına ne olduğunu gerçekten umursamıyor’ cümlesine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 68.54 iken katılmadığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 10.02’dir.

‘Sağlığın yanında para hayattaki en önemli şeydir’ cümlesine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 50.70 iken, katılmadığını belirtenlerin oranı yüzde 32.66’dır.

‘İnsan bazen hiçbir şeyin önemli olmadığını düşünmeden edemiyor’ cümlesine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 60.32 iken buna katılmadığını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 15.63’tür.

‘Para kazanmak için artık doğru yol veya yanlış yol yok, sadece kolay ve zor yollar var’ cümlesine katıldığın belirtenlerin oranı yüzde 44.69 iken katılmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36.87’dir.

‘Çoğu insan dürüstlüğün her zaman işe yaramadığını, kimi zaman bir adım öne geçmek için sahtekarlığın daha iyi bir yol olduğunu düşünüyor’ cümlesine katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 41.69 iken katılmadığını belirtenlerin oranı yüzde 39.68’dir.

Bu cümlelere katılıp katılmama toplumda anomie’nin derecesini ortaya koymaktadır. Devlet yetkililerine güvensizlik, sosyal güven eksikliği, kötümserlik, bireysel çıkarlar ve sosyal ve ahlaki normların kaybolmakta olduğu algısı bu ölçekle güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Sorulara verilen cevaplar 5 ortalamasına yaklaştıkça toplumda anomie’nin seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Kıbrıs’ın Kuzeyinde de ortalama üzeri bir anomie seviyesi olduğunu görmekteyiz.