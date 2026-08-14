Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, ülkedeki güvenlik tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, somut öneriler sunmadan yapılan güvenlik krizi açıklamalarının “rejimin otoriterleşmesine hizmet edeceğini” belirtti.

Nazlı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik konusunda somut öneri sunulmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ne yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini “hükümete gelmek için sakladığı” eleştirisinde bulundu.

Geçmişte de benzer güvenlik krizi tartışmalarının yaşandığını anımsatan Nazlı, hayata geçirilen Mobese Yasası ve uygulamasının suçun önlenmesi ve sivil yaşamın gözetlenmesi üzerinde muğlak etkisi olduğunu ifade etti.

Nazlı, güvenlik tartışmalarının polis sayısındaki eksiklik üzerinden yürütülmeye başlandığını da belirterek, güvenlik anlayışının “polis merkezli” olduğunu ifade etti.

Devletin, market ortasında bir kadına saldırılması, çocuk istismarı, iş cinayetleri, uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve seks köleliği gibi sorunların önlenmesinde yeterli adım atmadığını savunan Nazlı, buna karşın polisin, Selma Eylem’i yaptığı konuşma nedeniyle herhangi bir şikâyet olmadan ifadeye çağırdığını belirterek, eleştirdi.

Nazlı, gazetecilerin haber ve yazıları nedeniyle mahkûm edilmeye çalışıldığını da savunarak, gazetelere ve gazetecilere saldıran kişilerin "Şartlı Tahliye Kurulu kararıyla serbest bırakılmasını" da eleştirdi.

Nazlı, Bağımsızlık Yolu’nun güvenlik anlayışının farklı olduğunu, partisinin bu nedenle somut önerilerini kamuoyuyla paylaştığını da belirtti.