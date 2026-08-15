Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerini anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 52 yıl önce bu köylerde yaşayan savunmasız insanların kadınlar çocuklar yaşlılar ve gençlerin insanlık dışı bir saldırı sonucunda hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Erhürman, en küçüğü henüz 16 günlük en yaşlısı 95 yaşında olan 126 insanın; yatan her bir şehidin, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

“Hedefimiz; bu topraklarda bir daha böylesi acıların yaşanmamasıdır.” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bizim en önemli ortak paydamız çocuklarımıza güvenli ve huzurlu bir gelecek bırakabilmektir. Bizden önceki nesillerin bu topraklardaki varlığımızı, canlarını feda ederek koruduğunu biliyoruz ve asla unutmayacağız. Çocuklarımıza torunlarımıza ve gelecek nesillere daha güvenli ve daha huzurlu bir gelecek bırakabilmek için çalışmaya devam ediyoruz edeceğiz.”

Erhürman, Kıbrıs’ın yakın tarihine nasıl bakılması gerektiği konusunda herkesin açık ve samimi olması gerektiğini de vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamların köylerde kadınların çocukların ve yaşların öldürülmesinin uluslararası platformlarda siyasi ve diplomatik ayak oyunlarıyla görmezden gelinmesi ve görünmez kılınmayı çalışılması asla kabul edilemez, asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Muratağa Sandallar ve Atlılar'daki 126 savunmasız insanımız katledildi, buradaki insanların ne siyasiydi ne de silahı vardı, burada medeniyet insanlık ayaklar altına alındı burada insanlığın vicdanı unutulamaz unutturulamaz bir yara aldı. Bugün uluslararası toplumda Muratağa Sandallar ve Atlılar'da masum insanları katledenlerle ilgili tek bir söz duyulmaması tarihte böyle bir olay hiç olmamış gibi davranılmaya çalışılması ne yazık ki yalnızca samimiyeti değil insanlığı da bir kez daha sorgulanır hale getirmektedir.”

Kıbrıs Türk halkının güveninin, endişelerinin geçmişte yaşananların ışığında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erhürman, “Eşitliğimizden güvenliğimizden ve bu adadaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Erhürman, “Omuzlarımızdaki ağır sorumluluğun farkındayız, şehitlerimizin hatırasına da gelecek kuşakların güvenliğine de sahip çıkacağız, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin neden verildiğini hangi koşullarda verildiğini asla unutturmayacağız, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda kararlılıkla savunacağız." diye konuştu.

Bunu çocukların geleceğini ve güvenliğini akıldan çıkarmayarak yapacaklarını ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Bizim mücadelemiz bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve onurlu bir yaşam sürmeye devam edebilmesi içindir. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için daha çok çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasını şu duygusal sözlerle tamamladı:

“Bitirirken sadece şunu söylemek istiyorum; bir çok söz söyledik ben de bir çok cümle kurdum ama ilk konuşmada kullanılan bir cümlenin hepimizin kulağına küpe olmasını istiyorum. O cümle beynimde çakılı kaldı; ‘bu saatlerde bu kıraç çocukların çığlıklarıyla inliyordu.’ 16 günlük bebek! Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”