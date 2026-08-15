Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitlerini anma töreninde konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs Türk halkının hafızasında silinmez izler bırakan katliamda şehit edilenleri andı.

Benan, bugünün tarihe tarifsiz bir acı olarak kazındığını, insanlık vicdanını yaralayan acılar yaşandığını belirterek, sırf Türk oldukları için masum insanların katledildiğini belirtti.

Şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Benan, geçmişi unutmadan yola devam ettiklerini, Kıbrıs’ta gerçekler kabul edilmeden, adalet yerini bulmadan bir çözüm bulunamayacağını söyledi.

Şehit ailelerinin acısını paylaştıklarını vurgulayan Benan, Türkiye sayesinde yalnız olmadıklarını, geleceğe güvenle baktıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman teslim olmadığını ve olmayacağını, barıştan yana olduklarını ama adil onurlu eşit bir barıştan yana olduklarını belirten Benan, “Şehitleri asla unutmayacağız vatanı sonsuza kadar koruyacağız. Tüm şehitlerimizi anıyoruz.” dedi.